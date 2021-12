Italvolt entra in Eurobat, associazione produttori batterie Carlstrom

Italvolt, la società fondata da Lars Carlstrom per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio, entra in Eurobat, l'associazione europea dei produttori di batterie per il settore automobilistico e industriale. Italvolt realizzerà una delle più grandi gigafactory del Sud Europa a Scarmagno, nel sito industriale dell'ex Olivetti. L'avvio della produzione dell'impianto è previsto per il 2024. "Essere membro di Eurobat ci consente di far leva sull'esperienza e sulla competenza di un'importante associazione europea, rendendo così più agevole il dialogo con le istituzioni e gli esponenti politici dell'Unione Europea", commenta Lars Carlstrom. "L'adesione di Italvolt rispecchia l'ingresso dell'Italia in un una nuova era in cui la green industrialization supporterà la crescita economica del Paese".