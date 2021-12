Stranieri residenti a Torino, in un anno 1.622 in meno

Rispetto a due anni, a Torino ci sono 1.622 stranieri residenti in meno. È uno dei dati dell''Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in provincia di Torino', presentato questa mattina, nell'Aula Magna del Campus Universitario Einaudi. Dal rapporto risulta che la Città Metropolitana di Torino accoglie il 4,1% della popolazione straniera dell'intero territorio nazionale ed e' la terza Città Metropolitana per la presenza di stranieri, superata solo da Roma e da Milano. Nell'area risiedono 205.998 stranieri, di cui 131.256 a Torino. Per quanto riguarda il lavoro nel 2020 su 297.873 assunti 59.608 provengono da altre nazioni, tenendo conto che l'emergenza sanitaria ha portato ad un calo della produzione e dei consumi con una forte diminuzione delle assunzioni (-19,3% rispetto al 2019). Il focus di quest'anno del rapporto è 'stranieri e salute', in cui sono state analizzate e descritte le differenze di impatto della pandemia Covid sui cittadini italiani e stranieri. "Uno studio dell'Istituto Superiore della Sanità - si legge nel rapporto - mette in luce come i pazienti non italiani abbiano ricevuto la diagnosi con circa due settimane di ritardo rispetto agli italiani, in una fase della malattia più avanzata e con sintomi più gravi, maggior rischio di essere ricoverati in ospedale". "In sintonia con il trend nazionale, anche localmente - si legge ancora - si assiste ad un rallentamento delle nuove iscrizioni anagrafiche e del rilascio di permessi di soggiorno".