Covid: in Piemonte 1.227 nuovi casi, +32 ricoverati

Cresce di 32, oggi, il numero dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte, +1 in terapia intensiva, dove il totale ora è di 49 pazienti, +31 negli altri reparti, dove il dato complessivo è di 579. Sei i decessi, nessuno relativo a oggi; i nuovi casi positivi sono 1.227, con un tasso del 2,4% rispetto ai 50.228 tamponi diagnostici processati, di cui 45.044 antigenici. Dei 1227 nuovi contagiati gli asintomatici sono 838 (68,3%). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.073, i guariti +609. Il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia in Piemonte diventa 418.969, i morti positivi al Covid 11.922, i guariti 388.346.