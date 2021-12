CONCORDIA ISTITUZIONALE

Cirio e Lo Russo da recovery

I due ormai sono una coppia di fatto. Presentata la cabina di regia su Pnrr e fondi europei. In palio 4 miliardi per Torino. Il presidente del Piemonte: "Importante saper spendere insieme". Il sindaco: "Nessuna risorsa pubblica deve essere sprecata"

I due si sono piaciuti fin dall’inizio e la trasposizione politica di quel feeling iniziale è nella cabina di regia sulla gestione del Pnrr che Alberto Cirio e Stefano Lo Russo hanno presentato insieme nell’auditorium della Città Metropolitana di Torino, dove hanno spiegato il loro progetto agli altri stakeholders del capoluogo, a partire dai rettori dei due atenei, Stefano Geuna e Guido Saracco.

In palio, per Torino e i comuni dell’ex provincia, ci sono 4 miliardi di euro da spendere nei prossimi sette anni (tra il 2022 e il 2029) suddivisi su sei missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione; 6) Salute. Tra i progetti principali che investiranno Torino e la sua area metropolitana ci sono l'aerospazio, l'idrogeno, l'area di crisi complessa, la valorizzazione della montagna: “Dobbiamo spendere in fretta e spendere bene” è il mantra che è tornato a ripetere Cirio.

“Dal dopoguerra non c'è stata una crisi economica paragonabile a quella del Covid, ma è vero che non abbiamo mai avuto risorse così importanti” è stata la premessa del governatore, secondo il quale “quando si hanno tante risorse e si vivono momenti storici bisogna saper scegliere insieme”. Neanche a dirlo, Lo Russo è sulla stessa lunghezza d’onda e parla di “un esperimento nazionale”. “Un tentativo di mettere a sistema le amministrazioni dell’area metropolitana, la città, la regione e i due atenei; un modo condiviso di programmare i fondi europei e i fondi del Pnrr in maniera sinergica per far sì che nessuna delle risorse pubbliche che sono state stanziate possa venire sprecata, e soprattutto sia veramente la ripartenza della città”.

“Togheter”, cioè “Insieme”, è il titolo che i due hanno deciso di dare alla presentazione della cabina di regia. Un modello che secondo il centrosinistra a Palazzo Lascaris ora il governatore dovrà esportare anche in tutte le altre province, mentre ieri il Consiglio regionale ha designato la conferenza dei capigruppo come sede deputata al confronto tra maggioranza e minoranze sulla gestione del Pnrr. Con il presidente Cirio tenuto a presenziare per relazionare e confrontarsi passo dopo passo con tutte le forze politiche presenti nel parlamentino piemontese.

“Questa per noi è la seconda fase – ha affermato Cirio –. Nella prima, durante la scorsa primavera, avevamo censito i desiderata del territorio, ora dobbiamo sceglierli, affinché le risorse vengano indirizzate in quelle missioni condivise, che possano davvero creare occupazione da una parte e ricchezza dall’altra. Non dimenticando un aspetto: i soldi non li regala nessuno. Il nostro Paese verrà chiamato a restituire queste risorse e sapremo restituirle solo nella misura in cui le avremo investite non per creare nuova spesa, ma occupazione e ricchezza”.

“Siamo qui simbolicamente nella Città metropolitana – ha proseguito Lo Russo – perché la dimensione della ripartenza è una dimensione metropolitana, della quale anche la città di Torino potrà giovarsi. Noi ce la metteremo tutta, certo le norme oggi non aiutano a semplificare, ma penso che la determinazione con cui siamo partiti sia di buon auspicio per far sì che la pubblica amministrazione sia efficiente nello spendere le risorse evitando dispersioni e sprechi”.