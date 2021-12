Covid: Piemonte, in calo numeri assistenza domiciliare

La pandemia ha causato in Piemonte, un calo dei numeri delle cure domiciliari. È quanto emerso in Consiglio regionale nella risposta a una interrogazione del presidente del gruppo dei Moderati Silvio Magliano. "I numeri degli interventi di assistenza domiciliare programmata in possesso all'Asl Città di Torino - ha spiegato l'assessore Vittoria Poggio leggendo una nota del collega con delega alla Sanità, Luigi Icardi - mostrano effettivamente un calo nel biennio 2019/2020 dovuto alla pandemia: le adp attive nel corso del 2019 sono state 6.594 mentre nel 2020 se ne sono registrate 5.517. Le verifiche successive, riferite al primo semestre del 2021, annotano 3.289 casi e non sembrano quindi indicare un'ulteriore contrazione degli interventi". "L'Asl intende garantire il servizio - riportava ancora la nota -, riconoscendone l'importanza e l'efficacia e insieme ai medici di medicina generale proseguiremo nell'attività di controllo, monitoraggio e verifica".

"Quelli sulle assistenze domiciliari programmate (adp) sono dati significativi, con un vero e proprio crollo, 1.077 attivazioni in meno nel 2020 rispetto al 2019. Diverse sono state le segnalazioni di medici di medicina generale che hanno dichiarato di essersi visti ridurre o negare richieste di presa in carico di prestazioni Adp. Davvero il calo si spiega soltanto con la situazione pandemica?". È quanto si chiede il presidente del gruppo Moderati in Consiglio regionale, Silvio Magliano, dopo la risposta alla sua interrogazione. "C'è un punto che rimane aperto - sottolinea -: stiamo agevolando le Adp come strumento fondamentale per garantire il più possibile ai pazienti piemontesi di essere seguiti a domicilio in fase preventiva e in fase di post-acuzie o, al contrario, ci stiamo basando su criteri meramente economici? Provare a risparmiare (poco) oggi evitando un'Adp significa spendere, a conti fatti, di più domani: un ragionamento totalmente miope".