Rogo nel Torinese: notizia reato trasmessa in procura Torino

Una notizia di reato è stata trasmessa in procura a Torino in merito all'incendio divampato domenica in una ditta a Beinasco che ha sprigionato una densa colonna di fumo. Per il momento, secondo quanto si apprende, si ipotizza l'origine colposa. I magistrati si occupano anche dei possibili profili di inquinamento ambientale.