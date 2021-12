Sanità: incarico ad interim primari Moncalieri e Carmagnola

"Le norme nazionali e regionali sono complesse e prevedono una selezione pubblica a seguito specifico nulla osta della regione, nelle more del completamento di questa procedura si è proceduto a nominare due responsabili facenti funzione che garantiscono la continuità del servizio ed elevati standard professionali. L'incarico dura 9 mesi ma è intenzione dell'azienda procedere con il conferimento dell'incarico di direttore nel più breve tempo possibile". Questa, in una nota dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi letta in aula, la risposta a una interrogazione del consigliere di FdI Davide Nicco sull'assegnazione dei due posti di primario in chirurgia generale agli ospedali di Moncalieri e Carmagnola. Il consigliere ha ricordato che a Moncalieri "opera da diversi anni un facente funzione, che è il primario anche di Carmagnola, e non è mai stato fatto un bando per coprire il posto. Da qualche settimana - inoltre - anche lui è andato in pensione ed è quindi necessario bandire entrambi i concorsi in tempi rapidi".