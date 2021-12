Piemonte: borse studio Edisu,via libera copertura finanziaria

La copertura delle borse di studio in Piemonte sarà garantita a tutti gli aventi diritto. La prima Commissione consiliare riunita in sede legislativa ha approvato, come annunciato oggi in Consiglio regionale, l'incremento di risorse per il sostegno allo studio universitario, aumentando lo stanziamento approvato ieri di 2,6 milioni di ulteriori 4,4 milioni, in modo da raggiungere i 7 milioni necessari per coprire interamente la graduatoria degli studenti aventi diritto al sussidio, in totale 15.493.