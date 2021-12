Migranti: accordo Politecnico-Frontex, tensioni a Torino

Tensioni nel pomeriggio davanti al Politecnico di Torino tra un centinaio di giovani dei collettivi universitari e la polizia, che ha impedito loro di accedere in Rettorato, dove si sta svolgendo una seduta straordinaria del Senato Accademio per rinnovare l'accordo di collaborazione tra l'ateneo e Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede un bando da 4 milioni di euro per la produzione di mappe e infografiche. I manifestanti accusano Frontex di non rispettare i diritti umani, favorendo il respingimento dei profughi.