Cybersecurity: piemontese ToothPic, aziende investano di più

Il 2021 è stato uno degli anni più critici per quanto riguarda la cybersecurity: secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Clusit, nel primo semestre 2021 si è verificato un notevole incremento degli attacchi informatici perpetrati verso realtà europee (dal 15% al 25%). L'Italia, in particolare, sarebbe il secondo paese europeo a essere finito nel mirino dei criminali informatici. In questo contesto ToothPic, startup innovativa italiana focalizzata sulla sicurezza informatica per l'autenticazione, analizza questi attacchi informatici e spiega come anche i metodi di autenticazione basati sulla biometria siano ormai troppo deboli. "Spesso la cybersecurity viene considerata dalle aziende come un costo e non come un investimento. Oggi una delle priorità deve essere la sicurezza online, di conseguenza investire in tecnologie sempre più all'avanguardia e sicure può portare vantaggi su molti fronti", sottolinea Giulio Coluccia, ceo & co-founder di ToothPic. "Le eventuali perdite in termini di denaro conseguenti a un crimine informatico, infatti, saranno sicuramente maggiori rispetto ad un investimento iniziale in soluzioni di autenticazione più sicure". ToothPic ha inventato, progettato, sviluppato e brevettato una tecnologia Mfa (Multifactor Authentication) unica al mondo che, sfruttando la firma nascosta e involontaria che lascia ciascuna fotocamera, permette allo smartphone di diventare una chiave di accesso sicura per l'autenticazione online, eliminando così la necessità di ulteriori password, strumenti o device esterni.