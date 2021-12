Quaglia fuori dal coro

Dicono che… alla messa cantata che è andata in scena in Città Metropolitana, dove si è rinsaldato l’asse tra Alberto Cirio e Stefano Lo Russo, l’unica voce stonata sia stata quella di Giovanni Quaglia. Seduto in platea, infatti, il presidente della Fondazione Crt non è proprio riuscito a celare il suo disappunto per l’organizzazione della kermesse. Dopo essersi lamentato per il ritardo con cui è iniziata (una ventina di minuti in attesa dell’arrivo del governatore) e la realizzazione un po’ raffazzonata (le slide ogni tanto saltavano) a voce alta ha iniziato a commentare con insistenza: “Ma nooo, non si fa così!”. Un atteggiamento, che, se ce ne fosse stato bisogno, conferma il rapporto di reciproca antipatia che (s)lega Cirio e Lo Russo e il numero uno di via XX Settembre.