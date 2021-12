Incidenti lavoro: cordoglio per morte macchinista

"Alle 21.20 di martedì 14 dicembre, durante le operazioni di aggancio di un convoglio merci nello scalo ferroviario di Torino Orbassano, si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita un macchinista di Mercitalia Rail. A constatare il decesso i sanitari del 118 prontamente chiamati sul luogo dell'incidente la cui dinamica è adesso oggetto dei necessari e dovuti accertamenti. Le Ferrovie dello Stato Italiane con Mercitalia e insieme a tutti i ferrovieri esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega deceduto". E' quanto si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane. In queste ore si stanno ascoltando i colleghi della vittima, il macchinista 61enne di Alessandria Umberto Leone, per stabilire quando accaduto. Da una prima ricostruzione la vittima è rimasto schiacciato da un convoglio in manovra.