Embraco: presidio lavoratori al Mise

Presidio di una delegazione di lavoratori ex Embraco questa mattina a Roma alla sede del Mise. L'iniziativa è stata promossa da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino in occasione del tavolo convocato al ministero. Il Tribunale fallimentare di Torino ha comunicato nei giorni scorsi la riapertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori della ex Embraco il prossimo 22 gennaio. A partire dal giorno successivo, i 377 lavoratori andranno in Naspi.