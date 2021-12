Rimborsopoli: Tiramani (Lega), è l'ennesima ingiustizia

"Nei momenti più bui della mia vita sono successe le cose più belle e inaspettate. Una svolta lavorativa ormai sei anni fa, un figlio che tanto desideravamo. Non so cosa succederà questa volta ma a fronte dell'ennesima ingiustizia sono sicuro che scriverò una pagina della mia vita migliore". E' il post pubblicato su Facebook da Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e deputato della Lega, dopo la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino lo ha condannato a un anno e cinque mesi per il caso "Rimborsopoli". Il processo si riferiva al periodo in cui Tiramani era consigliere regionale in Piemonte.