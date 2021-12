Rimborsopoli bis, chieste condanne fino a 5 anni

Nove condanne a pene comprese fra i cinque e i due anni di carcere sono state chieste dal pm Francesco Caspani, a Torino, nel processo sulla Rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Il caso riguarda la legislatura 2006-2010. La pena più elevata è stata proposta per Riccardo Nicotra (del gruppo Socialisti e Liberali). Per Michele Giovine (Consumatori) il pm ha quantificato un aumento di 6 mesi della condanna, già definitiva, a 4 anni e mezzo di carcere inflitta per la Rimborsopoli della legislatura 2010-2014.