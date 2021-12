Rimborsopoli bis, chieste condanne fino a cinque anni

Nove condanne a pene comprese fra i cinque e i due anni di carcere sono state chieste dal pm Francesco Caspani, a Torino, nel processo sulla Rimborsopoli bis degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Il caso riguarda la legislatura 2006-2010. La pena più elevata è stata proposta per Riccardo Nicotra (del gruppo Socialisti e Liberali). Per Michele Giovine (Pensionati) il pm ha quantificato un aumento di 6 mesi della condanna, già definitiva, a 4 anni e mezzo di carcere inflitta per la Rimborsopoli della legislatura 2010-2014.

Il pubblico ministero ha chiesto 3 anni di carcere per Claudio Dutto (Lega) Oreste Rossi (Lega) e Luca Caramella (Forza Italia); due anni e tre mesi per Mariangela Cotto (Forza Italia) Francesco Guida (ex Udc poi Gruppo Libertà verso il Pdl) Giovanni Pizzale (ex Idv poi Moderati per il Piemonte); due anni per Luca Robotti (Comunisti Italiani). Il processo riguarda l'uso improprio dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari. "Mi rendo conto - ha esordito il pm Caspani - che è passato molto tempo e per i consiglieri non e' semplice dare spiegazioni. Io a molte giustificazioni posso anche credere. Ma il discorso è stabilire se quelle somme erano rimborsabili o no". In molti casi, secondo l'accusa, veniva chiesto il rimborso di spese per viaggi e soggiorni che erano già coperti da un indennità forfettaria prevista da una legge regionale. Inoltre "capi di abbigliamento, vini, prodotti alimentari, donazioni a collaboratori ed elettori, farmaci, presenza a eventi sportivi o a momenti conviviali" non potevano essere ricondotte ad attività istituzionale ma al massimo alla auto-promozione del singolo politico. "La beneficenza fa onore - ha commentato Caspani - ma bisogna farla con i soldi propri, non con quelli dell'ente". Le richieste di condanna sono state calcolate tenendo conto che numerosi degli episodi contestati sono caduti in prescrizione.