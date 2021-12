Rimborsopoli Cota, farò un nuovo ricorso da innocente

"Dopo un'assoluzione in primo grado grado perché il fatto non sussiste e una sentenza di appello annullata dalla Cassazione per me continua l'incubo della cosiddetta Rimborsopoli. Ieri condanna in appello. Da innocente farò un nuovo ricorso in Cassazione". Lo scrive l'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, condannato ieri a un anno e sette mesi per peculato, che su Facebook ha pubblicato le dichiarazioni depositate al processo di Appello bis. "Ribadisco di non aver mai dato indicazioni per forzare le procedure di rimborso, ancor meno per violare principi etici in cui credo e far rimborsare spese non dovute e mai mi sarei lamentato se alcune spese non fossero state inserite. Le mie indicazioni erano di segno assolutamente contrario rispetto alla commissione di un ipotetico reato di peculato, erano nel senso di far rimborsare esclusivamente spese dovute. Questa è la verità e questa è la realtà", si legge nelle dichiarazioni dell'ex governatore, che ricorda di "non essere mai stato concentrato sul denaro". "Gli errori relativi alla mia posizione sono stati scoperti ed evidenziati dal sottoscritto che ha disposto un controllo prima che arrivasse l'avviso di garanzia e la contabilità è stata integrata - sottolinea -. Gli errori ammontano ad un importo complessivo di meno di 2.000 euro ed io ho subito riversato un importo corrispondente se non superiore a 2.000 euro".