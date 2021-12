Tav: Lo Russo, Torino accompagnerà il processo per l'opera

"La Città di Torino e la Città metropolitana ci sono e sostengono la Torino-Lione, e accompagneranno tutto il processo di progettazione e costruzione della tratta nazionale". Così il sindaco cittadino e metropolitano Stefano Lo Russo, aprendo la riunione della Cig, la Conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi per il collegamento ferroviario Torino Lione. Il sindaco di Torino ha ribadito il rientro della Città nell'Osservatorio da cui era uscita con la sindaca Appendino. "Sarà sempre più importante il suo ruolo quale luogo della discussione. Deve servire a migliorare l'opera, non a metterla in dubbio".

"Stiamo parlando - ha detto Lo Russo - di una infrastruttura essenziale per il nostro territorio: ho voluto essere presente a questo appuntamento per ribadire il pieno e totale sostegno di Torino a questa infrastruttura". "Siamo in una situazione complessa - ha aggiunto - anche a causa dell'emergenza pandemica, che ha in qualche caso cambiato la percezione delle problematiche. Oggi tornare a parlare di una infrastruttura di collegamento ferroviario fra Italia e Francia assume un significato che va oltre questa conferenza. Italia e Francia sono storicamente connesse da relazioni culturali, economiche e sociali. Credo - ha proseguito Lo Russo - che questo collegamento sarà una grandissima opportunità di sviluppo che potrà aiutare la ripresa economica dei nostri territori". La Torino-Lione "è importante perché siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo alla lotta al cambiamento climatico. Trasporto ferroviario deve tornare a essere prioritario. E' questo non solo un obbligo economico e morale, ma anche ambientale. Ma non possono esistere infrastrutture che vanno contro le comunità locali - ha rimarcato il sindaco di Torino - per questo sarà sempre più importante il ruolo dell'Osservatorio. Il suo compito, che è anche il compito delle politica, deve essere quello di accompagnare la costruzione dell'opera. La Città di Torino e la Città metropolitana ci sono e la sostengono con forza".