Fondi Piemonte: Tiramani, legge uguale per tutti? Perplesso

"Ho avuto la fortuna di entrare in un ente prestigioso a 27 anni. Ero poco più che un ragazzo. Ho sempre fatto quello che gli addetti e la prassi mi hanno suggerito. Ho presentato richieste e solo previa verifica mi hanno detto si o no. Anni dopo per alcuni giudici era tutto ok, per altri no. I gradi di giudizio non sono nemmeno tre per me ma cinque". Lo ha scritto questa mattina su Facebook il deputato della Lega, e sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani dopo la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino lo ha condannato a un anno e cinque mesi per il caso Rimborsopoli. "Ho gestito milioni di euro di opere pubbliche - ha aggiunto - senza mai essere stato sfiorato da un'inchiesta. Non ritorno nemmeno più sul fatto che per identiche posizioni altri di altro colore politico sono stati archiviati o assolti. Quella scritta che campeggia in tribunale: la legge è uguale per tutti, in tutti questi anni, mi ha lasciato perplesso", aggiunge il parlamentare del Carroccio.