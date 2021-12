Natale: Confesercenti-Swg, per i regali spesa media 238 euro

L'incertezza generata dalla quarta ondata del Covid con la variante Omicron non cancella la voglia di festa dei piemontesi che non rinunceranno a mettere i doni sotto l'albero, con una spesa media stimata in 238 euro: Una cifra significativa anche se al di sotto degli anni precedenti la pandemia. Emerge dal sondaggio condotto da Swg per Confesercenti sulle intenzioni di acquisto in vista delle feste. Tra le preoccupazioni c'è al primo posto l'aumento dei i prezzi (56%), poi la situazione economica personale (38%), mentre la paura del contagio e' al terzo posto (28%); poco distanti le file per gli acquisti (26%). Sebbene l'online sia ancora il canale d'acquisto più gettonato - lo sceglie il 58%, in lieve calo dal 59% del 2020 - esplode la voglia di tornare a servirsi in negozio, manifestata dal 57% contro il 40% dello scorso anno. Aumenta il movimento nei centri commerciali (dal 25% al 49%), mercati e mercatini di Natale sono al 20%. La spesa di 238 euro nasconde andamenti differenziati: il 17% conterra' le spese sotto i 100 euro, il 22% tra i 100 e 200, il 21% si orienterà tra i 200 e i 300. Più basse le percentuali oltre i 300 euro. C'e' un 11% che non fara' doni e un 20% che non ha fissato un budget. Il boom e' della moda: il 36% metterà sotto l'albero un capo d'abbigliamento, il 18% un accessorio e il 12% un paio di scarpe (totale 66%). Segue il regalo gastronomico (36%), con i vini al 21%. Al terzo posto i libri scelti dal 35%. Poi videogiochi (25%), prodotti tecnologici (23%), elettrodomestici (18%), mobili e prodotti per la casa (17%), viaggi (8%). "Il quadro - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte - da' fiducia: i consumatori hanno voglia di un Natale normale. Merito dell'assenza di restrizioni, grazie al green pass che garantisce sicurezza nello shopping. La crisi però non è finita, è necessario non dissipare il tesoretto di fiducia evitando restrizioni e accelerando i richiami vaccinali".