Cirio, ritorno Torino in Osservatorio Tav segno straordinario

Il ritorno della Città di Torino nell'Osservatorio sulla Tav "è un segnale straordinario. Io vengo eletto presidente con la Tav bloccata ed entro 6 mesi ripartono i lavori. Non è merito del presidente che cambia, però è merito di una mentalità che cambia, a cui ha contribuito anche il lavoro mio, della mia giunta, del Governo. E avere una mentalità che cambia in maniera netta e determinata anche nella città, cioè nell'amministrazione del sindaco Lo Russo, fa sì che abbiamo un altro punto in comune su cui lavorare insieme". A dirlo, a margine dell'inaugurazione della nuova food lounge della stazione di Porta Nuova, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel giorno in cui è riunita a Torino la Commissione intergovernativa italo-francese creata dai due governi per il collegamento ferroviario Torino-Lione. "La Tav è una grande risorsa - ribadisce -. Fra pochi anni tutte le merci d'Europa viaggeranno da Lisbona a Kiev e da Genova a Rotterdam incrociandosi in Piemonte. Non capirlo vuol dire non capire di prospettive di logistica, di occupazione, di ricchezza per la nostra terra. Oggi grazie a Tav e Terzo Valico - conclude Cirio - diventiamo un centro nevralgico dell'economia, della logistica, della movimentazione delle merci di tutta Europa".