Minori: Caucino, 81% allontanamenti si potrebbe evitare

"L'80,9% degli allontanamenti di minori potrebbe essere evitato con adeguati interventi sul nucleo famigliare. In Piemonte si contano quindi 1.991 minori che vivono fuori dalla famiglia, la maggior parte dei quali potrebbero contare su parenti che potrebbero occuparsene. Aggiungendo i 343 minori stranieri non accompagnati, si arriva a un totale di 2.234". A dichiararlo l'assessore regionale al Welfare Chiara Caucino in Commissione Sanità al termine della discussione generale sul Ddl 'Allontanamento zero'. L'assessore ha precisato che "si tratta del 29,7% dovuto a trascuratezza e incuria, del 24,3% per sistemi educativi non pienamente corrispondenti alle necessità dei bambini, del 19,2% dovuto a problemi di salute di uno o di entrambi i genitori e del 7,7% dovuto a gravi problemi psicologici, psichici o comportamentali del minore. Solo il 18,2% dei casi - osserva l'assessore Caucino - è assolutamente giustificabile perche' dovuto per il 12,4% a maltrattamenti, per il 3% a sospetto abuso e per il 2,8% a problemi giudiziari di uno o di entrambi i genitori". Caucino ha quindi sottolineato che "si prevede di destinare almeno il 50% del Fondo indistinto per le Politiche sociali, di finanziare con 5,2 milioni del Pnrr 25 progetti a tutela dei minori, di destinare 50 mila euro del Fondo nazionale Politiche sociali a ogni progetto del Programma d'intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione e cofinanziare ulteriori 12 mila euro per il loro implemento in altri due ambiti e programmare nuove risorse, per un importo non inferiore ai 40 milioni di euro, dai fondi Por-Fse".

Nel corso del dibattito in Commissione sul Ddl 'Allontanamento Zero', il consigliere Pd Raffaele Gallo ha ribadito le perplessita' espresse dal proprio gruppo "a cominciare dal titolo della legge e dal suo impianto generale. Abbiamo depositato numerosi emendamenti - ha ricordato - e siamo disponibili al confronto". Dal canto suo la consigliera M4o Francesca Frediani ha dichiarato di aver apprezzato "l'impegno della Giunta, che ha proposto diversi emendamenti al testo originario, anche se continuano a permanere aspetti non risolti emersi nel corso delle audizioni. È necessario licenziare un provvedimento il più possibile equilibrato". Per il consigliere dei Moderati Silvio Magliano, infine, "sarebbero auspicabili maggiore considerazione e più aiuti per le famiglie affidatarie. Le audizioni svolte nelle scorse settimane hanno evidenziato che il sistema esistente non e' da sminuire ma da potenziare".