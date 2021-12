Vaccini: Di Perri, nessun timore per bambini

"Il vaccino contro il Covid è un vaccino moderno, molto più leggero di quelli tradizionali che contengono un virus vivo attenuato: dentro al vaccino a Rna messaggero c'è un po' di zucchero, di colesterolo, sale da cucina. L'unica proteina è il polietilenglicole che è già contenuta in tanti altri farmaci. Non c'è da avere alcun timore. Con questo vaccino abbiamo vaccinato miliardi di persone: i bambini sono piccoli adulti, non una nuova specie vivente". Così il direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, Giovanni Di Perri che, vaccinando i suoi tre figli di 10,8 e 6 anni, ha dato oggi il via all'immunizzazione dei più piccoli in Piemonte. "La vaccinazione dei più piccoli - ha affermato Di Perri - è un passaggio emotivamente un po' più delicato, ma vaccinarsi a questa età ha un rendimento molto più elevato rispetto a vaccinarsi nell'età adulta, quindi lasciamo a questi bimbi un'eredità di protezione, magari rinnovabile, che è molto più efficace di quella che potremmo generare più avanti nella loro vita. La memoria che si forma nei bambini e' infatti molto più robusta di quella che si può formare nell'età adulta". "Inoltre in questo momento vaccinare questa fascia di età - ha aggiunto - ci aiuta ad abbassare la curva dei contagi. Lo schermo contro il Covid lo stiamo rinforzando con la terza dose, ma lo faremo anche aumentando il settore demografico coperto dalle vaccinazioni".

Di Perri si è soffermato anche a confutare l'obiezione dei No Vax secondo cui i vaccini introdurrebbero nell'organismo pericolosi materiali genetici estranei. "Una delle obiezioni ai vaccini - ha detto - è quella che riguarda il contenuto genetico, ma un bambino di cinque anni ha già ricevuto fra le altre cose almeno quattro vaccini con virus vivo attenuato, altro che Rna messaggero (meccanismo alla base dei vaccini anti-Covid che saranno inoculati ai bambini, ndr): quelli sono organismi interi che si replicano nel nostro organismo e ci immunizzano. In quei casi c'e' la replicazione di materiale genetico non nostro che va a colonizzare il nostro organismo e a cercare di stimolare una risposta immunitaria, cosa che puntualmente fa. Il vaccino contro il Covid è invece un vaccino moderno, molto più leggero".