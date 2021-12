Covid: 9 decessi in Piemonte, non accadeva da inizio giugno

Sono 2.197 i nuovi positivi (il 3 aprile furono 2.127) nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove si registrano anche nove decessi, come non accadeva dal primo giugno, quando furono 12. I pazienti ricoverati in intensiva sono 53 (+2), 624 quelli nei reparti ordinari (+11). I nuovi guariti sono 964. In isolamento domiciliare ci sono 21.047 persone, gli attualmente positivi sono 21.727. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 424.880 positivi, i decessi diventano 11.938, mentre i guariti sono 391.218.