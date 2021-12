Natale: Epat, clienti ristoranti calati del 15% in Piemonte

Il perdurare dell'epidemia da Covid fa segnare un calo del 15% della clientela, circa 35mila persone, nei ristoranti Piemontesi. E' quanto emerge da una indagine su 6.000 locali realizzata da Epat Torino e provincia, il sindacato di categoria dei pubblici esercizi, che si dice "preoccupato": per la ristorazione, il Natale rappresenta il 10% annuo del fatturato e solo il 65% dei locali è aperto a causa delle difficoltà legate alla carenza di personale, alla chiusura del governo agli accessi di stranieri e al super Green pass. "Vi è comunque un senso di positività di oltre il 60% degli operatori, che vedono nell'essere aperti la prospettiva di avvicinarsi sempre più alla normalità del periodo pre-Covid - osserva Alessandro Mautino, presidente Epat Torino -. In questo senso non si può che valutare positivamente anche gli obblighi di controllo del Super Green pass da parte degli operatori". "I fortissimi rialzi sulle forniture di energia elettrica e gas, comporterà un aumento dei prezzi anche per cene e cenoni preferibilmente scelti a prezzo fisso - osserva Claudio Ferraro, direttore Epat Torino -. In merito ai controlli, comunque dovuti e necessari, speriamo che si svolgano in modalità tale dal condizionare troppo lo svolgimento dell'attività degli esercizi".