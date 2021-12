Green pass: Damilano, Torino non diventi simbolo protesta

"Democrazia vuol dire rispettare la libertà di espressione di tutti, ma anche la libertà di lavorare e di essere felici e sereni, almeno a Natale. Torino si è lasciata troppe volte etichettare come luogo della protesta fine a se stessa, stavolta deve dire no". Così sui social il leader di Torino Bellissima, Paolo Damilano, in merito alla manifestazione No Grenn pass di domani pomeriggio. "Torino non può diventare la città simbolo della protesta contro il vaccino e il Green pass - sostiene Damilano -. Non può diventare la città di riferimento di chi lotta contro la ripartenza, di chi si mette di traverso sulla via di un Paese che ha bisogno di speranza e che è diventato un simbolo di efficacia nella lotta al Covid. Sabato sarà una giornata chiave per i negozi del centro dopo mesi complicati e difficili, non può essere trasformata in un incubo da chi sfila contro l'Italia".