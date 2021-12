Covid: morta dopo terza dose, autopsia scagiona vaccino

Non c'è correlazione tra il decesso di una 73enne e il vaccino anti Covid che aveva ricevuto, come terza dose, quattro giorni prima. L'autopsia disposta dalla Procura ha stabilito che la causa del decesso è stata la dissecazione dell'aorta. Il corpo era stato ritrovato in un appartamento in via Case Sparse della frazione Borgaretto di Beinasco (Torino) dagli agenti della polizia municipale chiamati dai vicini allarmati di non aver più visto l'anziana donna.