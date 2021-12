Torino: Lo Russo, per senzatetto processi innovativi

"È una questione prioritaria. Ci siamo insediati da poco, quindi questo è un anno in cui stiamo accompagnando gli strumenti che sono stati messi in campo e cerchiamo di fronteggiare una vera e propria emergenza in tante zone della città. C'è una grande questione, che è il tipo di risposta che viene data all'emergenza freddo. Da questo punto di vista bisognerà immaginare qualche processo di innovazione per cogliere quelle che sono le autentiche istanze delle persone che hanno più bisogno e che sono oggi in qualche modo ai margini.- E dobbiamo anche, se necessario, cambiare la modalità di intervento". Così, a margine dell'incontro fra Città e Circoscrizioni, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo interpellato sul tema delle fragilità e dei senza fissa dimora, dopo il primo intervento di questa mattina in piazza San Giovanni, dove da giorni vivevano numerosi clochard.