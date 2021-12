Centralismo democratico

Dicono che… mai come questa volta il Pd potrebbe muoversi in modo coordinato in vista delle elezioni per la Città Metropolitana di Torino, superando anche le tradizionali appartenenza a questa o a quella corrente. Il candidato di ognuna delle dieci zone omogenee potrà contare, infatti, sul voto (pesante) di un eletto in Sala Rossa e poi dovrà ottenere sul proprio territorio le preferenze necessarie a essere eletto. Le due donne del capoluogo, Nadia Conticelli e Caterina Greco, dovrebbero invece avere, oltre al loro, il voto di altri tre colleghi di Torino. Una distribuzione fatta in modo “scientifico” per portare a casa tutti e dodici (su diciotto) i candidati forti della lista Città di Città, costruita assieme agli alleati del centrosinistra.