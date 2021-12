EMERGENZA SANITARIA

In terapia intensiva l'80% non è vaccinato

I numeri parlano chiaro. In Piemonte quasi l’80% dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, informa la Regione, dei 53 ricoveri attuali 41 riguardano pazienti non vaccinati (23 uomini e 18 donne), altri 12 sono invece pazienti vaccinati (7 uomini e 5 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Significativa è anche l’età media: 64,7 anni tra i non vaccinati (dove figurano ben 15 under 60) e 72,7 anni tra i vaccinati.