Pnrr: Piemonte, 36 milioni per l'invaso di Pianfei

Trentasei milioni in arrivo dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nell'ambito del Pnrr, per la realizzazione dell'invaso di Pianfei Serra degli Ulivi a Chiusa Pesio, nel Cuneese. E' stato infatti firmato il decreto che inserisce l'opera tra quelle giudicate prioritarie e finanziate con le risorse aggiuntive previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento d'acqua. Il progetto punta al potenziamento dell'invaso, mediante derivazione dal torrente Pesio, e la realizzazione di una condotta di adduzione e consentirà il raggiungimento della massima capacità d'invaso del lago di Pianfei pari a 500 mila metri cubi. "Questo invaso - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con l'assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi e all'Agricoltura Marco Protopapa - assume un significato particolare per il territorio, dal momento che stiamo parlando di un'area che soffre da molti anni, e quest'anno ancor di più, della carenza idrica con conseguenze drammatiche per l'agricoltura e le coltivazioni. L'invaso consentirà di accumulare e convogliare acqua che andrà a beneficio proprio delle aziende agricole locali. Abbiamo ben presente le difficoltà del territorio, perciò, nonostante in una prima fase questo intervento non fosse incluso tra le opere prioritarie da finanziare col Pnrr - aggiungono -, abbiamo lavorato insieme al ministero affinché ne emergesse proprio la caratteristica di priorità. E' un altro dei primi risultati importanti che, lavorando insieme e facendo sistema, stiamo riuscendo a ottenere sul Pnrr. Ora continueremo a lavorare per veder riconosciute anche le esigenze della altre aree del Piemonte". L'appalto sarà affidato entro il 30 settembre 2023 e il cantiere concluso entro il 31 marzo 2026.