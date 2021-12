Boglione cittadino onorario di Santena, città di Cavour

Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet, sarà cittadino onorario di Santena (Torino), città in cui ha sede la Fondazione Camillo Cavour, di cui Boglione è presidente dal 4 febbraio 2020. Ad annunciarlo è stato il sindaco Ugo Baldi, sabato 18 dicembre, al termine della conferenza stampa di presentazione del Comitato della Tappa del 105esimo Giro d'Italia di ciclismo che partirà da Santena il 21 maggio 2022. L'annuncio arriva due giorni dopo la firma del protocollo d'intesa per realizzare un polo formativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna) presso il Complesso Cavouriano di Santena, siglato giovedì 16 dicembre a Palazzo Vidoli (Roma) da Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, Paola Severino, presidente della Sna, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Michela Favaro, vicesindaca della Città di Torino su delega del sindaco Stefano Lo Russo, e dallo stesso Boglione. La cittadinanza onoraria a Marco Boglione sarà proposta per approvazione nel corso del prossimo Consiglio Comunale di Santena, in programma a inizio gennaio.