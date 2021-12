Cade dal balcone e muore, aveva perso le chiavi di casa

Un uomo è caduto dal balcone della sua abitazione, ad Alessandria, morendo sul colpo nel cortile sottostante. E' accaduto in via Pascoli, nel popoloso quartiere Cristo. Vittima Rabat Ghait, 53 anni i carabinieri - che hanno effettuato i rilievi - escludono il suicidio, si sarebbe trattato di un incidente perché l'uomo aveva dimenticato le chiavi di casa e - secondo la prima ricostruzione - stava tentando di entrare dal balcone. In passato la vittima aveva gestito un negozio di frutta e verdura. I vicini lo ricordano come una persona gentile e disponibile. La disgrazia ha profondamente colpito commercianti e residenti della zona.