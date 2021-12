Incidenti lavoro: precipita 8 metri, operaio ferito a Torino

Un operaio che eseguiva lavori di allacciamento alla rete elettrica è precipitato da una altezza di circa otto metri riportando un trauma toracico e addominale e la frattura di alcune vertebre. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere di via Correggio, a Torino. Subito soccorso, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Cto di Torino. L'operaio ferito, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini senegalesi residente in provincia di Forlì. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.