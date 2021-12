Rimborsopoli, Cota: "storia infinita, farò ricorso"

"La vicenda giudiziaria che mi riguarda e relativa alla cosiddetta "rimborsopoli", eè una storia infinita. Un'assoluzione in primo grado; una sentenza di appello che ha ribaltato il primo grado; una sentenza della Cassazione che ha annullato la sentenza di appello; in questi giorni, la condanna nell'appello bis. Da innocente, farò ricorso in Cassazione". L'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, torna così, con un lungo posto su Facebook, sulla condanna a un anno e sette mesi per peculato. "All'inizio del 2014 ho chiesto ed ottenuto il giudizio immediato, che presuppone una rapida definizione del processo. Sono passati quasi sette anni e il procedimento non si è ancora concluso - osserva Cota, avvocato di professione -. Il tempo trascorso, con tutte le immaginabili ripercussioni personali, evidenzia grave violazione del principio che impone che il processo, in particolare trattato con il rito immediato sia celebrato in tempi ragionevoli". Assolto in primo grado "perché il fatto non sussiste", dopo due anni di dibattimento pubblico e 46 udienze, "la procura ha voluto a tutti i costi fare appello e, dopo l'intervento della Cassazione, in questi giorni si è celebrato il quarto processo. Ce ne sarà almeno un quinto, nuovamente in Cassazione", osserva Cota, che parla di "vero e proprio accanimento nei suoi confronti". "Nei due giudizi di appello non è emerso alcun elemento nuovo e neppure si sono modificate le risultanze istruttorie. Nei miei confronti, così come per tutti gli altri consiglieri già assolti in primo grado, ritengo vi sia stato un vero e proprio accanimento", prosegue Cota, secondo cui "dagli atti emergono innumerevoli esempi di valutazioni molto soggettive. Sarebbe giusto rendere pubbliche tutte le spese che riguardano le posizioni che sono state archiviate o in relazione alle quali la sentenza di assoluzione non è stata impugnata". "Sarebbe necessario intervenire perché questioni con conseguenze così delicate non possono essere caratterizzate dall'incertezza più assoluta e quindi, nel migliore dei casi, dalla fortuna o sfortuna di chi subisce un processo - conclude l'ex governatore del Piemonte -. O forse questa diversità nella valutazione di casi analoghi apre qualche quesito sulle possibili strumentalizzazioni delle norme, che - soprattutto parlando di diritto penale - dovrebbero invece rispondere ai principi della determinatezza e tassatività???".