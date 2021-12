Vicesindaca Torino dona Costituzione a neo 18enni

Una copia della Costituzione come dono ai neo maggiorenni, per ricordare anche il valore del lavoro e della sicurezza dei lavoratori. A consegnarla questa mattina ai giovani che nel 2021 hanno compiuto 18 anni, la vicesindaco Michela Favaro, insieme a don Roberto Volterra, al termine della messa celebrata nella parrocchia San Leonardo Murialdo. "Nella vita dei nostri ragazzi - sottolinea la vicesindaco - quello del passaggio alla maggiore età rappresenta un periodo importante e anche dal valore fortemente simbolico. Nel primo articolo della nostra Costituzione - ricorda - si legge che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il tragico episodio di ieri impone a tutte le istituzioni di porre come priorità la sicurezza dei lavoratori perché il lavoro deve essere vita e non morte", aggiunge in riferimento al crollo di una gru che ha causato la morte di tre operai. "Donare il documento che riporta nero su bianco i diritti e doveri fondamentali per ogni cittadino della Repubblica - conclude la Favaro - è stata anche un'occasione per richiamare i giovani ad un ruolo attivo all'interno della comunità civile e a come l'impegno politico e amministrativo deve essere vissuto con spirito di servizio".