Torino: Babbi Natale per ospedale infantile

Un migliaio di Babbi Natale in bici e a piedi per l'ospedale infantile Regina Margherita. Per il secondo fine settimana del Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma è arrivato anche l'inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti, che con la sua bici si è esibito sulla piazza davanti al nosocomio dove ha poi portato ai piccoli ricoverati i regali offerti dall'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Inoltre, è attiva da oggi la raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per Forma "La salute si dona: sostieni l'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino" per l'acquisto di un fluoroscopio per il reparto di Nefrologia e Gastroenterologia. "Ringraziamo Forma, i suoi volontari e tutti i benefattori che come ogni anno ci regalano questa grande festa dei Babbi Natale che allietano una domenica a grandi e piccini - dice Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino -, ma soprattutto ai nostri pazienti ricoverati. Una giornata da ricordare che in seguito ci permetterà di ristrutturare una nuova area di degenza del nostro ospedale Regina Margherita per valorizzare sempre più sia l'aspetto del percorso diagnostico terapeutico sia quello dell'umanizzazione degli ambienti ospedalieri".