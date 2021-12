TRAGEDIA

Sono morti i nostri Faussone

Erano già in cielo, ora hanno staccato i piedi da terra. L'Api assegni a questi tre operai scomparsi in via Genova il premio Chiave a Stella e ognuno, nel proprio ruolo, lavori affinché non vengano dimenticati

In via Genova sono morti i nostri Faussone “montatore di gru, strutture metalliche (...) un tecnico di grande perizia (…) operaio super specializzato”. Sì, sono morti tre Faussone, l’operaio della Chiave a Stella di Primo Levi.

Spero ardentemente che le indagini dicano che la causa è un cedimento strutturale, indipendente, imprevedibile e ingestibile dalla professionalità delle persone che vi operano. Perché quello del montatore di gru non si può improvvisare: ci sono talmente tante problematiche tecniche e operative per cui la professionalità è sinonimo di sicurezza, a quell’altezza non ci si va senza professionalità perché non sapresti cosa fare e chi ha professionalità ci va in sicurezza.

I nostri Faussone, ventenni e cinquantenni ma tutti con una evidente professionalità che non avrebbero mai accettato di lavorare in condizioni insicure, sicuramente avevano anche quella passione per il proprio lavoro che fa dire al protagonista della Chiave a Stella: “Se uno sta a casa sua magari è tranquillo ma è come succhiare un chiodo…”. D’altra parte vedere le immagini che il nostro giovane postava su fb sono sinonimo di lavoro con passione, non spavalderia, perché ci va coscienza a stare così in alto e non aveva ancora girato il mondo come il Faussone di Levi ma sicuramente sapeva e sapevano i tre operai che “montare una gru è un bel lavoro, (…) però non sono mestieri da fare da soli, ci vuole uno che sappia le malizie e diriga, che saremmo poi noi, e gli aiutanti li trovi sul posto”.

Ecco perché in cuor mio mi dico che non c’è, non ci può essere errore umano ma strutturale sempre possibile e imprevedibile. Alla signora che dice di avere paura di quella gru alta, snella, fragile dico che dietro quella gru, quei camion, bellissimi, con la scritta (quasi sempre) “calabrese” c’è tecnologia, calcoli strutturali, lavori ingegneristici.

Quando li vedo non mi spavento, sarà perché ho un diploma da disegnatore meccanico delle professionali e mi piaceva la meccanica con il calcolo delle travi e i punti di rottura; ma no, non bisogna temerli, sono impressionanti ma per la loro capacità di fare un lavoro inimmaginabile in cui si abbina tecnologia, maestria operaia, ingegneria e anche acrobazia circense, sono anche affascinanti. Oggi tragicamente affascinanti. Professionalmente eroi operai.

A Torino esiste un premio Chiave a Stella che l’Api, l’associazione delle piccole imprese conferisce ogni anno a aziende meritevoli. Ecco, vi chiedo di assegnare ora e subito un premio speciale Chiave a Stella a questi tre operai super specializzati.

Dobbiamo temere alto, non quelle gru mostruosamente tecnologiche. Dobbiamo temere le aziende improvvisate, i pochi controlli a causa dei tagli dei finanziamenti agli ispettori del lavoro. Dobbiamo temere quegli imprenditori che pensano solo al profitto e mai alla sicurezza, che sfruttano il lavoro nero. Dobbiamo temere che Confindustria, che di industria non ha quasi più nulla, non fa sentire la sua voce forte come quando chiede di abbassare le tasse alle imprese.

Queste sono le cose di cui avere paura e da combattere. Dove c’è tanta professionalità è difficile barare anche per le imprese. Gli incidenti con causa umana avvengono dove c’è precarietà del lavoro e sfruttamento, dove c’è bassa professionalità e intensità del lavoro. Avvengono nell’appalto, nel subappalto dove è l’imprenditore, se così si può dire, che non ha professionalità, né competenza. Ecco questo è il problema: per diventare imprenditori non basta avere tanti soldi e nemmeno non averne e improvvisarsi, senza arte né parte. Quando un’azienda assume un dipendente gli chiede il curriculum, vuole sapere quali esperienze lavorative ha avuto, il suo titolo di studio. Perché per diventare imprenditori e artigiani basta iscriversi alla Camera di Commercio, avere una partita iva?

Torino è stata colpita duramente, ancora a dicembre; sembra un destino infausto, un appuntamento periodico di cui faremmo volentieri a meno e da cui sapremo reagire, come sempre.

Ricordiamo i nostri tre Faussone con quella foto sopra la gru, sospesi. Erano già in cielo, con i piedi per terra, ora, purtroppo e senza colpe, hanno staccato i piedi da terra. Non dimentichiamoli attraverso il nostro impegno ognuno nel suo ruolo e con le proprie competenze.

*Claudio Chiarle, già segretario Fim Cisl Torino