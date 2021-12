Natale: Torino, coda in Duomo per il presepe lucano

Lunghe code oggi a Torino, fuori dal Duomo, di visitatori in attesa di entrare per ammirare il Presepe Monumentale realizzato dal maestro Francesco Artese con oltre 120 personaggi, su 40 metri quadri L'allestimento, su iniziativa dell'Agenzia di Promozione Territoriale (Apt) della Basilicata per tutto il periodo dal 6 dicembre, quando è stato inaugurato, al 2 febbraio. La Natività è rappresentata nel paesaggio dei Sassi di Matera e il presepe rende anche omaggio a Torino e al Piemonte, ospitando le figure dei santi sociali, Giuseppe Cottolengo, Giovanni Bosco affiancato dal suo allievo Domenico Savio, e del beato Pier Giorgio Frassati. C'è anche la scena di una famiglia di emigranti, con cui la Basilicata ha voluto ricordare i tanti lucani che in passato attraversarono l'Italia per soddisfare la loro fame di lavoro e di futuro approdando in Piemonte.