Province: Molinari, cresce presenza Lega in diversi Consigli

"Quella di ieri è stata per la Lega in Piemonte una grande domenica pre natalizia. Le elezioni provinciali hanno visto l'elezione ad Alessandria, per la prima volta, di un presidente di Provincia targato Lega, Enrico Bussalino, e una significativa crescita della nostra presenza in diversi consigli provinciali: dai 5 consiglieri di Vercelli, ai 4 di Alessandria e di Novara, solo per fare qualche esempio". Così in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte, sull'esito delle elezioni provinciali di secondo grado. "Questo risultato è il frutto del lavoro importante fatto negli anni sul territorio, che è stato ripagato dalla fiducia degli amministratori locali - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Ora, in attesa di modificare la legge sull'elezione delle Province per ridare dignità e importanza a questo organo fondamentale per i territori più marginali del Piemonte, mettiamoci al lavoro per meritarci questa fiducia".