Crolla controsoffitto scuola, ferita addetta ristorazione

Un pezzo di controsoffitto è crollato questa mattina, ferendo una persona, in una scuola elementare di Carmagnola, nell'area metropolitana di Torino. L'incidente è avvenuto nei locali della sala mensa dell'istituto di corso Sacchirone, dove si trovava un'addetta alla ristorazione che è rimasta coinvolta nel crollo. La donna è stata soccorso trasportata all'ospedale in ambulanza, ma, a quanto si apprende, non è in gravi condizioni. Sul tetto dell'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.