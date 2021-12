Discariche abusive nel Parco del Meisino, due denunce

C'era anche un'auto rubata tra i cumuli di rifiuti di due discariche scoperte dai carabinieri forestali nel Parco del Meisino, a Torino. Tonnellate di detriti e macerie provenienti da attività edili, in aree recintate a pochi metri dalla pista ciclabile e dal Po, luoghi molto amati e frequentati dai torinesi. Serie minacce per l'ambiente che i militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro. Due persone, i proprietari dei terreni, sono state denunciate per il reato di discarica abusiva. In una prima area privata di oltre 5.000 metri, recintata e non visibile dall'esterno, oltre a rifiuti speciali c'erano anche veicoli fuori uso, tra i quali appunto l'auto rubata. In un'altra area assortita svariate tonnellate di fresato d'asfalto e conglomerato bituminoso.