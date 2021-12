Crollo gru: Lo Russo, Paese civile tutela lavoratori

"Quello che distingue un Paese civile è essere in grado di fare le cose in sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori. E questa è una sfida che investe tutti, la politica, le imprese, i sindacati. E' una questione generale che dobbiamo davvero tornare a far diventare prioritaria, soprattutto in una stagione come quella che si apre di investimenti pubblici. E l'Italia deve essere un modello anche da questo punto di vista, un Paese che coniuga la capacità di uscire dalla crisi attraverso gli investimenti con la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori". A dirlo, a margine della conferenza stampa sull'elezione del nuovo Consiglio metropolitano, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che è tornato sul grave infortunio sul lavoro costato la vita a tre operai, morti sabato nel crollo di una gru. "Siamo tutti scossi - dice Lo Russo -, c'è un sentimento di scoramento e rabbia nella città. Scoramento perché non si può morire per lavorare, non si può morire così, rabbia perché queste cose non devono più capitare e se capitano è un problema in un Paese civile".