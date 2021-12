Covid: Lo Russo, insistere su campagna vaccini e precauzioni

"Ovviamente mi auguro che per Capodanno non si debba finire in zona gialla, di no e faccio appello a tutti di rispettare le prescrizioni che abbiamo dato. Dobbiamo non abbassare la guardia, lavorare nell'ottica di continuare a insistere sulla campagna vaccinale e sulle precauzioni che ciascuno di noi con il buonsenso deve mettere in campo. Solo attraverso queste azioni possiamo uscire dalla pandemia". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a proposito del rischio il Piemonte finisca in zona gialla Covid.