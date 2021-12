Incidenti lavoro: Fismic, 40 morti in Piemonte nel 2021

Solo in Piemonte i morti sul lavoro sono 40 nell'ultimo anno. Lo sottolinea la Fismic Confsal che chiede più controlli sulla manutenzione. Nell'ultima settimana, in Piemonte, gli incidenti sul lavoro sono stati 5, di cui 2 mortali: un lavoratore è caduto da un'altezza di due metri, a causa di un malfunzionamento del montacarichi, al cimitero di Almese; un operaio ha subito gravi ferite dopo il blocco delle mani in un tornio, a Robassomero; un lavoratore di appena 19 anni è caduto da un tetto, riportando gravissime ferite, mentre sistemava un impianto elettrico, a Torino; un'addetto alla manutenzione è morto schiacciato da un treno merci a Orbassano; tre operai sono deceduti cadendo da 40 metri di altezza, a seguito di un crollo della gru, a Torino. "La Fismic Confsal di Torino si unisce al cordoglio di tutta la città, per la morte dei tre lavoratori di sabato - dice la segreteria - avvenuta a seguito di un increscioso e tragico incidente. La nostra organizzazione si batte da sempre sul tema sicurezza del lavoro, ma ora vi è la necessità di alzare ancora di più la voce. Troppe sono le morti sul lavoro registrate sul solo suolo piemontese, un numero elevato di incidenti evitabile, poiché causato molte volte da scarsa manutenzione. La sicurezza sul lavoro non è un argomento da affrontare solo in maniera teorica nelle assemblee tra gli operai, ma è un diritto di tutti i lavoratori e un dovere di tutti i datori di lavoro, da rendere concreto e far rispettare".