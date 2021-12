Astm: punta a ricariche elettriche su tutta rete entro 2026

Astm punta a elettrificare entro il 2026 il 100% delle aree di servizio della propria rete autostradale in Italia. Lo comunica il gruppo in occasione dell'apertura al pubblico una nuova stazione di ricarica elettrica sull'autostrada A12 nell'area di servizio Versilia Est, nel comune di Pietrasanta (Lucca). L'opera si inserisce nella strategia di medio e lungo termine di Astm che punta a diffondere servizi di ricarica elettrica con l'obiettivo finale appunto della completa elettrificazione. "Ogni giorno ci impegniamo lungo le nostre autostrade per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, sostenibili e all'avanguardia: l'apertura di una nuova stazione di ricarica elettrica in Versilia, un territorio fortemente caratterizzato da una clientela turistica, anche di tipo internazionale, ne costituisce una nuova, concreta, testimonianza", commenta l'amministratore delegato di Astm, Umberto Tosoni. L'impianto in Versilia fa salire a 13 le stazioni di ricarica elettriche presenti lungo la rete autostradale gestita dalle società concessionarie del gruppo Astm, collocate in particolare lungo il corridoio Tirreno Brennero (A12-A15), lungo le tratte di collegamento con la Francia e la Svizzera (A10 ed A5) ed alle porte di Milano (A4). In cantiere anche il progetto sperimentale lungo il tratto autostradale A5 Quincinetto-Aosta che porterà alla realizzazione della prima area esclusivamente dedicata al servizio di ricarica elettrica.