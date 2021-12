Covid: in Piemonte +72 ricoverati in un giorno, 2 morti

Forte incremento oggi nel numero dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta +3 in terapia intensiva, +69 negli altri reparti. Il totale dei pazienti e' ora, rispettivamente, di 62 e 762. I morti sono due, i nuovi casi di contagio 1.581, con un tasso di positività del 3,2% in rapporto ai 49.781 tamponi diagnostici processati (43.669 antigenici). La quota di positivi asintomatici è del 66,9%. Le persone in isolamento domiciliare sono 25.405, i guariti +807. Con i dati oggi in Piemonte dall'inizio della pandemia ci sono stati 432.866 casi positivi, 11.953 decessi, 394.684 guariti.