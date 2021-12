Autostrade: aree servizio, consultazione Art su bandi gara

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica per gli schemi dei bandi di gara cui sono tenuti i concessionari autostradali per l'affidamento in sub-concessione dei servizi di distribuzione carburanti, di ristoro e di ricarica elettrica, collocati lungo la rete autostradale nazionale. I soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte entro il 24 gennaio. "Le misure poste in consultazione - spiega il presidente dell'Autorità, Nicola Zaccheo, in una nota - sono finalizzate ad aprire i mercati, contenere i costi per gli utenti e riequilibrare i rapporti contrattuali, definendo una cornice regolatoria chiara e stabile in un contesto di mercato in forte evoluzione". Tra i principi messi in consultazione, la tutela dell'utente rappresenta un punto focale, sia per gli affidamenti dei servizi di distribuzione carburanti e di ristoro, per i quali è stata concepita una disciplina uniforme per la moderazione dei prezzi al pubblico, nonché per la pubblicazione dei listini, anche online, sia per i servizi di ricarica elettrica, per i quali s'intende garantire la massima apertura del mercato.