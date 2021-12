Auto: Uliano, governo affossa settore senza misure sostegno

"Senza misure a sostegno il governo affossa le produzioni di auto sostenibili a basse emissioni, con sicuri impatti negativi su occupazione. Siamo veramente in una situazione assurda". Lo afferma Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim Cisl e responsabile del settore automotive. "I ministri Cingolani, Giorgetti e Giovannini la scorsa settimana hanno condiviso le scelte europee "fit for 55" - osserva Uliano - che accelerano l'interruzione delle produzioni dei veicoli endotermici nel 2035. In queste ore la legge di stabilità all'esame del parlamento non prevede incentivi per i cittadini e consumatori volti ad agevolare le scelte per la mobilità sostenibile. Il nostro Paese è l'unico in Europa a non aver stanziato agevolazioni per la mobilità sostenibile. Se tutto questo avverrà l'impatto sulle produzioni e quindi sull'occupazione sarà estremamente negativo. Si stima una riduzione di oltre il 50% dei volumi. I riflessi negativi si riscontreranno su tutte le produzioni del nostro Paese collegate all'elettrico e all'ibrido, sia quelle delle realtà di Stellantis, ma anche quelle delle aziende della componentistica che stanno più investendo sulla transizione ecologica. Chiediamo al Governo e a tutte le forze del Parlamento di agire immediatamente con responsabilità, per recuperare le risorse finanziarie necessarie a salvaguardare il patrimonio industriale e occupazionali di uno dei settori più significativi della nostra economia".