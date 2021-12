Cirio, minilockdown? Non siano vaccinati a pagare

"Mi rimetterò alle scelte del governo, come sempre ho fatto, da sabaudo quale sono, ma una cosa la dico: non siano i vaccinati a pagare l'innalzamento dei contagi, che ci dimostra come il problema siano i non vaccinati". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervistato da RaiNews, sull'ipotesi di minilockdown per le feste di Natale. "Nelle terapie intensive del mio Piemonte, otto ricoverati su dieci sono non vaccinati - osserva Cirio -. Chi non si vaccina e finisce in terapia intensiva non fa solo male a se stesso, ma mette a rischio la vita di tutti gli altri, perché purtroppo non ci si ammala solo di Covid".